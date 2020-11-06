Вашингтон, , 11:53 — REGNUM Итоги выборов президента США должен определить американский Верховный суд. Об этом 6 ноября заявил действующий президент США Дональд Трамп.

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"Я с легкостью выигрываю президентские выборы Соединенных Штатов, (если учитывать легально поданные голоса)», — написал в своем сообщении американский лидер.

При этом Трамп отметил, что наблюдателям не было позволено каким-либо путем, способом или ещё в какой-либо форме делать их работу, и потому, по мнению президента США, голоса, которые были поданы в ходе почтового голосования, должны считаться незаконными.

«(Это) следует решать Верховному суду США!» — подчеркнул Трамп.

Ранее стало известно, что социальная сеть Twitter продолжает ставить под сомнение некоторые посты действующего президента США Дональда Трампа относительно выборов в США и их итоги.