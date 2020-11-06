Киев, , 11:57 — REGNUM Стратегия развития экономики Украины до 2030 года должна стать «экономической конституцией» страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября во время презентации результатов аудита экономики.

«На основании аудита мы ожидаем появление национальной экономической стратегии до 2030 года… Стратегия… должна получить широкое одобрение граждан…, и стать своего рода экономической конституцией Украины, большой нашей национальной идеей», — сказал Зеленский.

Он добавил, что в 2021 году стране исполнится 30 лет, возраст, когда обычно делают важные выводы и строят честные планы на будущее.

Зеленский отметил, что Украина всё это время была не больной, а «слишком скромной» и «нерешительной» страной, которая стеснялась «мечтать».

"Аудит — это анализ наших ошибок, которые пугали и сковывали наше движение вперед. Все они должны уйти в прошлое», — подытожил президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что по итогам аудита оказалось, что за последние десять лет Украина потеряла около $1 трлн.

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