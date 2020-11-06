Киев, , 11:49 — REGNUM Создание свободной экономической зоны планируется не только в Донбассе, но и на западе Украины, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак вечером 5 ноября в эфире одного из телеканалов страны.

«Президент Зеленский инициирует создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в Донбассе. — с целью создания условий для привлечения в регион том числе иностранных инвестиций… Впоследствии этот механизм может быть использован также для восстановления деоккупированных территорий», — отметил Ермак.

Что же касается СЭЗ на западе Украины, подчеркнул он, проект такой зоны пребывает на стадии разработки и будет обсуждаться на уровне экспертов и народных депутатов. Какие-то подробности пока неизвестны.

«И эти две зоны, эти две экономические возможности должны сработать на объединение страны», — подчеркнул Ермак.

Политический эксперт Владимир Воля в своем комментарии заявил, что считает это заявление Ермака «откровенным популизмом».

«Причиной, видимо, стало критическое отношение в западных регионах к президентской идее создать СЭЗ в восточных регионах. Это заявление — признак отсутствия у господина Ермака должного понимания государственного управления, в том числе — в вопросах экономического развития. Потому что о СЭЗ можно говорить только после того, как будут созданы надлежащие условия при запуске экономики по всей территории государства», — отметил Воля.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе президентского опроса 25 октября гражданам Украины задали вопрос об отношении к созданию свободной экономической зоны в Донбассе. Респонденты не слишком охотно поддержали эту инициативу, за идею высказались менее половины опрошенных.