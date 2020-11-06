Москва, , 11:45 — REGNUM Дональд Трамп вряд ли признает поражение на выборах президента США и, вероятнее всего, подаст в суд для пересмотра результатов, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Трамп регулярно критиковал систему голосования по почте, обвиняя ее в непрозрачности. В противовес тому он убеждал своих сторонников голосовать лично.

Команда Байдена же призывала соблюдать карантинные меры и, в том числе, использовать почту. Этому совету вняли многие избиратели демократической партии, учет их голосов резко изменил расстановку сил.

«В итоге Трамп делит бюллетени на два типа — «законные голоса» на избирательные участках и «незаконные голоса», пришедшие по почте после окончания голосования.

Понятно, что такого бездоказательного обвинения недостаточно для остановки подсчета бюллетеней. Так что разрыв в пользу Байдена будет лишь увеличиваться вплоть до его победы (даже с учетом судов).

С кризисами подсчетов избирательная система США сталкивалась ровно 20 лет назад. После выборов 7 ноября 2000 года республиканец Джордж Буш-младший и демократ Эл Гор шли вровень, без конца пересчитывая голоса во Флориде. Страна разделилась, но 13 декабря 2000 года демократы все же признали свое поражение.

Не в характере Трампа признавать поражение, но система сильнее. Вопрос сейчас в том — как использует Трамп свое оставшееся президентское время.

Это могут быть суды за передел голосов (как обещает Трамп) или же усиленное законотворчество (как попытка реализовать часть планов на несбывшийся второй срок)», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп потребовал «остановить мошенничество» во время подсчета голосов на президентских выборах.

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