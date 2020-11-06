Москва, , 11:44 — REGNUM В скором времени не исключена кардинальная перестройка партийной системы США. Об этом 6 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов.

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«Я не исключаю кардинальной перестройки партийной системы США. С переформатированием партий, — сказал он. — Например, в США уже были периоды не двухпартийной системы в XIX веке. Нынешняя система переживает кризисные времена, и, скорее всего, в следующем электоральном цикле или через один мы сможем наблюдать серьезные изменения. Это может быть распад двух главных партий, внутренний конфликт в одной из них или даже появление новых. Уже сейчас сложно представить разные группы интересов, объединенные под зонтиком Демократической партии. Они очень сложно уживаются друг с другом. Демократы превратились партию меньшинств, каждое из которых тянет одеяло на себя».

В связи с этим Шаповалов обратил внимание на то, что латиноамериканская часть граждан США не в восторге от движения Black Lives Matter.

«Противоречия нарастают. В то же самое время непростая ситуация у республиканцев. Они могут потерять свои основные штаты: Техас, Флориду, Луизиану и другие южные штаты. И может возникнуть ситуация, при которой партийная конфигурация изменится. Это не будет происходить спокойно. Это будет достаточно сложный процесс», — пояснил политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов оценил вероятность начала гражданской войны в США.

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