Ницца, Франция, , 11:45 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетит Ниццу, чтобы от имени правительства почтить память троих человек, убитых 29 октября выходцем из Туниса Брахимом Ауиссауи.

Как сообщает Le Figaro, в субботу, 6 ноября, глава французского правительства посетит город Ниццу, где ранее произошло жестокое нападение у собора Нотр-Дам, и примет участие в национальной церемонии прощания с жертвами этого нападения, которое пройдет на Замковой горе.

Напомним, 4 ноября в ходе своего посещения контрольно-пропускного пункт на границе с Испанией президент Франции Эммануэль Макрон объявил об увеличении в два раза численности пограничных войск.

Данная мера связана с усилением борьбы французского правительства с террористической грозой, наркотрафиком и нелегальной иммиграцией в связи с недавними атаками в Ницце, Лионе и Конфлан-Сент-Онорин.

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