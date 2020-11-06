Буэнос-Айрес, , 11:41 — REGNUM Аргентина планирует приобрести у России вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Вопрос поставок препарата президент Аргентины Альберто Фернандес уже сегодня, 6 ноября, намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел южноамериканской республики.

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Как уточнил представитель внешнеполитического ведомства, Фернандес собирается провести с Путным видеозвонок.

«Они обсудят покупку вакцины и двусторонние отношения», — сказали в беседе с ТАСС в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее местные СМИ со ссылкой на свои источники заявили о планах властей Аргентины уже в декабре 2020 года закупить по меньшей мере 15 млн доз российской вакцины от нового коронавируса «Спутник V». При этом отмечалось, что в январе 2021 года должна состояться поставка ещё 10 млн доз препарата.

По словам советника аргентинского президента Сесилия Никколини, российская вакцина будет направлена во все стационары Аргентины. Сначала провакцинируют людей «из групп риска», а также правоохранителей и медработников. Вакцинация «Спутником V» для всех жителей страны будет бесплатной.