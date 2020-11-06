6 ноября 2020 | Время чтения 6 мин

Станислав Тарасов, , 11:39 — REGNUM В Афинах в режиме онлайн прошло 130-е заседание Комитета министров Совета Европы (СЕ), в котором приняли участие министры иностранных дел 47 государств — членов СЕ. Оно было приурочено к празднованию 70-летия подписания Европейской конвенции о правах человека. Но наше внимание этот форум привлек по другим причинам.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело в том, что в его работе приняли участие главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Зограб Мнацаканян, которые представляют страны, находящиеся сейчас в состоянии войны в Карабахе, а также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, представитель страны, опосредованно участвующей в этом конфликте на стороне Баку. Поэтому высказанные ими оценки и суждения относительно складывающейся ситуации в Закавказье приобретают особое значение. Байрамов говорил о том, что «посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ за последние 28 лет по урегулированию нагорно-карабахского конфликта не дали результатов». Что «Азербайджан всего лишь пытается выполнить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые требуют немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана». Что резолюции 1416 (2005) и 1614 (2008) Парламентской ассамблеи Совета Европы требуют соблюдения этих резолюций СБ ООН и призывают к восстановлению территориальной целостности Азербайджана».

В свою очередь Мнацаканян отметил, что «размещение Турцией террористов в Азербайджане нарушает три конвенции Совета Европы, и призвал СЕ перейти к действиям», обратил внимание на нарушения гуманитарного права в ходе карабахской войны со стороны Баку, призвал признать «дестабилизирующую роль Турции в Восточном Средиземноморье, Северной Африке, на Ближнем Востоке, а теперь и на Южном Кавказе», указал на необходимость «принятия мер для обеспечения беспрепятственного доступа в зоны конфликтов». Но «быка за рога» по-настоящему схватил глава МИД Турции Чавушоглу. Он заявил, что «все страны Совета Европы должны продемонстрировать четкую позицию по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана» без «никаких «но» или «если», точно так же, как «поддерживается территориальная целостность и суверенитет Грузии и Украины». Действительно, ЕС не признает территориальную целостность Азербайджана, по этому вопросу нет имеющих обязательную силу резолюций. Звучат лишь заявления отдельных европейских политических институтов или официальных лиц.

Чтобы в полной мере оценить эту проблему, стоит сравнить официальную политику ЕС, выраженную в конкретных правовых формулировках в официальных документах в отношении Нагорного Карабаха, с одной стороны, и конфликтов в Грузии, на Украине и в Молдавии, с другой. Азербайджанская дипломатия на этом направлении потерпела серьезное поражение, несмотря на все «энергетические флирты» с Брюсселем. Тем более что ЕС, принимающий различные решения в отношении различных конфликтов типа карабахского, не руководствуется универсальным стандартам международного права, к чему безуспешно пытается апеллировать Азербайджан. ЕС оказался в ловушке. Напомним, что в связи с признанием Декларации о независимости Косово были изменены соответствующие нормы европейского международного права. Из трех сопредседателей МГ ОБСЕ только Россия официально придерживается существующих, но подвергающихся серьезной ревизии норм международного права. Как известно, в так называемых базовых принципах урегулирования нагорно-карабахского конфликта (Мадридских принципах) указывается на промежуточный статус Нагорного Карабаха, что не соответствует признанию территориальной целостности Азербайджана.

В таких условиях президент Азербайджана Ильхам Алиев должен был бы, как выразился один российский эксперт, «ночевать в кремлевском кабинете своего российского коллеги Владимира Путина, а он кинулся в объятия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана». Так сбывается прогноз французского издания L'Opinion, которое еще год назад утверждало, что «на Азербайджан будет переноситься сложившейся в Европе турецкий негативный политический имидж», а Баку «будет восприниматься всего лишь как столица одного из мусульманских тюркских государств, не имеющих никакого отношения к европейской идентичности». На наш взгляд, это еще одна серьезная ошибка азербайджанской дипломатии. Вот почему в обозримом будущем ожидать поддержки со стороны Европы в карабахской войне Баку не приходится. Тем более что США как один из сопредседателей Минской группы, независимо от того, кто победит на президентских выборах, склоняются к возвращению Азербайджану районов в обмен на референдум в Карабахе. К этой позиции близка и Россия. Что касается Франции, то, учитывая ее сложные отношения с Турцией из-за проблем в Восточном Средиземноморье, она может инициировать вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха, точно так же как в Сирии она выступает за предоставление государственности курдам.

Конечно, будущие историки, описывая нынешнюю карабахскую войну, будут искать причины и обстоятельства, толкнувшие Алиева, имеющего репутацию опытного политика и дипломата, к отказу от политико-дипломатического способа урегулирования нагорно-карабахского конфликта и переходу к силовому сценарию в столь неблагоприятных внешнеполитических условиях. Война в Нагорном Карабахе не была вызвана необходимостью. Но сейчас ставка делается только на военную победу, тогда как любые политико-дипломатические полутона ведут Баку в перспективе к утрате Нагорного Карабаха в том или ином варианте. Поэтому объективно для Алиева сейчас важно вернуть переговорный процесс к базовым принципам, отвязавшись от максималистских устремлений своего турецкого партнера. Баку сегодня нужно выиграть время на обдумывание своих дальнейших действий, определение моментов для дальнейших шагов. И Алиев нервничает. В интервью испанскому агентству EFE, комментируя слова главы МИД РФ о наемниках (ранее об этом сообщал и глава Службы внешней разведки России — С.Т.), он «искренне сожалеет, что высокопоставленные официальные лица стран, которые должны быть нейтральными, действовать на основании предоставленного им ОБСЕ мандата», пользуются не нашедшей своего подтверждения информацией.

Алиев подчеркнул, что у Азербайджана нет никаких наемников, и отметил, что нет ни одного доказательства того, что на стороне Баку сражается какой-либо иностранный боец. Вслед за этим последовала реакция МИД России. Источник на Смоленской площади заявил, что «нам не совсем понятна эмоциональная реакция уважаемого Ильхама Гейдаровича Алиева на комментарий Сергея Викторовича Лаврова», и отметил, что, «может быть, помощники президента Азербайджана показали ему чей-то еще материал либо представили собственную интерпретацию». Но множество фактов подтверждает игру Турции с самыми отъявленными джихадистами сразу на нескольких фронтах, включая карабахский. Что же касается ЕС, то для него «граница в Закавказье проходит в Грузии», другие страны региона, в том числе Азербайджан и Армения, отнесены к географической периферии. Как пишет британское издание The Spectator, в Европе сложилась устойчивая система взглядов, согласно которым «Эрдоган открыто предоставляет военную помощь своим мусульманским союзникам в Азербайджане, которые пытаются в борьбе с христианской Арменией восстановить свой контроль в Нагорном Карабахе».

Роль посредника переходит к России, а Турция, активно действующая на стороне Азербайджана, вряд ли может рассчитывать на большие геополитические дивиденды. Главные события еще впереди.