Киев, , 11:37 — REGNUM После начала функционирования рынка земли на Украине за следующие 10 лет страна получит до 85 млрд долларов только от развития этого рынка.

Об этом заявил 6 ноября украинский премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Пока свободное распоряжение землей было ограничено, ее ценность оказалась занижена в разы… За это время у государства исчезло более 5 млрд гектаров земли. Развитие орошения и сельское хозяйство Украины заторможено на десятилетия, а в некоторых случаях — остановлено совсем», — заявил Шмыгаль.

Вместе с тем, премьер дал понять, что после принятия закона о продаже земли дела пойдут на лад — средняя стоимость за один гектар возрастет, согласно подсчетам правительства, примерно в пять раз. Шмыгаль добавил — все, что Украина упустила ранее, она сможет наверстать уже в следующие 10 лет, если рынок земли будет нормально функционировать.

ИА REGNUM напоминает, что закон о продаже земли на Украине был принят в марте этого года. Предполагается, что рынок земли полноценно заработать летом следующего года. Однако ряд депутатов Рады обратились в Конституционный суд с запросом о законности земельной реформы. Известно, что КС уже практически принял вердикт по этому делу, но из-за политического кризиса вокруг суда процесс оказался приостановлен.