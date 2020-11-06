Киев, 6 ноября 2020, 11:38 — REGNUM За прошедшие десять лет Украина потеряла $1 трлн из-за неэффективного управления. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 6 ноября, представляя результаты аудита страны.
Шмыгаль рассказал, что в первом квартале 2021 года будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года. Документ разработают с участием представителей бизнеса, общественности и украинских аналитиков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экономики Украины рассказали о замедлении темпов падения ВВП Украины до 5,5%.
Читайте ранее в этом сюжете: В минэкономики Украины сообщили о замедлении падения экономики страны
Читайте развитие сюжета: Зеленский призвал создать «экономическую конституцию» Украины