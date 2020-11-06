Киев, , 11:38 — REGNUM За прошедшие десять лет Украина потеряла $1 трлн из-за неэффективного управления. Об этом заявил глава правительства страны Денис Шмыгаль 6 ноября, представляя результаты аудита страны.

«$1 трлн ВВП за десять лет — это нереализованный потенциал нашей страны. $1 трлн потеряли все граждане страны из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления», — рассказал он.

Шмыгаль рассказал, что в первом квартале 2021 года будет представлена стратегия экономического развития Украины до 2030 года. Документ разработают с участием представителей бизнеса, общественности и украинских аналитиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экономики Украины рассказали о замедлении темпов падения ВВП Украины до 5,5%.

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