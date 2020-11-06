Сеул, , 11:35 — REGNUM 8 ноября глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва отправится с четырехдневным визитом в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, 9 ноября южнокорейский дипломат встретится с коллегой Майком Помпео, с которым, как ожидается, обсудит вопросы двустороннего военного альянса, денуклеаризацию Корейского полуострова, способы укрепления мира в регионе и другие международные проблемы.

Известно, что спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун, который будет сопровождать главу МИД в зарубежной поездке, встретится с заместителем госсекретаря Стивеном Биганом.

Напомним, что ранее Кан Гён Хва сообщила, что вне зависимости от итогов выборов в США Сеул продолжит тесное сотрудничество с Вашингтоном.