Москва, , 11:27 — REGNUM США стоят перед началом серьёзного политического кризиса, который будет нарастать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

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"Я думаю, что до гражданской войны ситуация не дойдет, поскольку уровень противостояния не достиг еще градуса предвоенного периода, — сказал политолог. — Я думаю, что Америка сейчас в начале политического кризиса, который будет нарастать. И у американской элиты есть время поработать над ошибками и купировать ситуацию. А это должно предполагать кардинальное реформирование многих политических институтов и значительное изменение межрасовой и межэтнической политики».

Как пояснил эксперт, очень важный момент состоит в том, что в США происходят существенные демографические изменения.

«В том числе в южных штатах. И эти изменения вместе с увеличением латиноамериканской части электората будут очень серьезным фактором», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, кем будет тот политик, которого в итоге объявят победителем на выборах президента США.

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