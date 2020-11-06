Москва, , 11:25 — REGNUM Кто бы ни победил не выборах президента США, это будет человек с подмоченной репутацией, который все четыре года станет выступать в качестве раздражителя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 ноября заявил политолог Владимир Шаповалов.

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"Что мы видим в США в настоящее время? Мы наблюдаем многочисленные взаимные обвинения, переходящие любые рамки приличий, факты о «мертвых душах», потерянных голосах, резком росте электоральных показателей, что очень напоминает вбросы, невнятные и противоречивые объяснения, — сказал Шаповалов. — Например, то, что одномоментно появилось 130 тысяч голосов, поданных за Байдена, объясняют технической ошибкой. Возникает вопрос, почему такие технические ошибки всегда в пользу одного кандидата и никогда в пользу другого? Другие объяснения и вовсе очень несерьезны».

Это, как подчеркнул политолог, очень сложная ситуация, которая может иметь далеко идущие последствия.

«В конце концов, один из двух кандидатов будет признан победителем. Скорее всего, им станет Джо Байден. Но до того и после того, как будет определен победитель, прозвучат серьезные критические заявления с обеих сторон, делегитимирующие и процесс голосования, и полномочия, и законность избрания данного кандидата, — сказал Шаповалов. — А следовательно, ему будет сложно принимать решения, потому что изначально он будет «хромой уткой». Он будет кандидатом с подмоченной репутацией. Между тем мы видим, что большинство в палате представителей за демократами, а в Сенате — за республиканцами, и в Верховном суде за республиканцами. В таких условиях подмоченная репутация первого лица будет выступать в качестве раздражителя».

Следовательно, как полагает политолог, кризис не разрешится, и все четыре года ситуация будет напряженной.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что политическая система США оказалась неспособна справиться с выборами.

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