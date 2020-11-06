Якутск, , 11:44 — REGNUM Кто бы ни победил из двух кандидатов в президенты США — Дональд Трамп или Джозеф Байден, какая бы партия ни была у руля, России от этого не будет легче и комфортнее на политическом олимпе, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов.

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«США доминируют на планете, несмотря на все внутренние распри, как древний Рим был веками несокрушим перед лицом внешней угрозы, несмотря на все внутренние противоречия.

Так как Россия является видным геополитическим игроком на азиатско-европейском пространстве, мы не можем надеяться на ослабление давления с запада. Россия для них как пугалка, которую они вытаскивают время от времени, чтобы протащить закон или утопить политического конкурента. Несмотря на предвыборные обещания, президент США будет вынужден делать то, что поддержит его рейтинг. А пока противостояние с Россией даёт рейтинг. Реальное ослабление санкций и других видов политического и экономического давления будет тогда, когда американскому народу надоест жить в страхе от России», — считает Андрей Данилов.

Политолог добавил, что надеется на то, что хотя бы в этот раз наши депутаты Госдумы не будут принародно пить шампанское за победу кого-либо, как в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 3 ноября состоялись президентские выборы. На кресло главы Белого дома претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Отрыв одного кандидата от другого так мал, что предугадать победителя до появления официальных результатов невозможно.