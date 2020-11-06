Москва, , 11:21 — REGNUM Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы обсуждали возможность принесения одного из лидеров российской оппозиции в качестве «сакральной жертвы» для оживления угасшего протестного движения в стране.

По его словам, около года СВР получила достоверную информацию о том, что на территории стран НАТО, и это не Германия, состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, уточнил он.

«В качестве одного из вариантов, механизмов на серьёзном уровне обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве», — сказал Нарышкин в интервью РИА Новости.

Директор СВР добавил, что западные спецслужбы рассматривали такую «жертву» среди лидеров российской оппозиции. Вместе с тем данных, что та или иная жертва уже обозначена, у СВР нет, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, российский оппозиционный блогер Алексей Навальный был госпитализирован в Омске в конце августа. После этого по настоянию его семьи блогера доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что он был отравлен веществом из группы «Новичок», относящимся к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Европейский союз ввёл санкции.

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