Лилонгве, , 11:21 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера приказал экзаменационному совету страны провести новые выпускные экзамены в средних школах, отменённых после утечки материалов в сеть. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на заявление президента журналистам в столице страны, Лилонгве.

Он сказал, что новый набор экзаменационных материалов должен быть представлен до конца января. Президент Чаквера сказал журналистам, что он дал министру образования одну неделю, чтобы расследовать, как именно произошла утечка материалов экзаменов.

Он назвал утечку информации «преднамеренным актом». Президент также приказал экзаменационной комиссии заменить тех, кто будет признан виновным в утечке информации.

Беспорядки вспыхнули в среду, 4 ноября, во многих частях страны, когда разгневанные ученики протестовали против отмены экзаменов.

Почти 40 учеников вместе с учителем и бизнесменом были арестованы по подозрению во владении экзаменационными материалами.

Просочившиеся в сеть варианты экзаменационных работ были по английскому языку, географии, биологии, химии и математике.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малави отменили выпускные экзамены