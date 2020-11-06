Уфа, , 12:01 — REGNUM Контролировать исполнение нового земельного закона Башкирии будет специально созданная рабочая группа. Об этом 6 ноября сообщает пресс-служба госсобрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующее поручение дал председатель госсобрания региона Константин Толкачев. Рабочая группа, которую создадут в ближайшие дни, будет вести контроль за исполнением недавно принятого закона о разграничении полномочий между муниципальными образованиями и минземимущества республики по предоставлению участков, собственность на которые не разграничена.

По словам Толкачева, депутаты заинтересованы в объективной оценке ситуации, поэтому в состав рабочей группы будут включены общественники, которые были против данного закона, депутаты госсобрания республики от всех фракций, сотрудники министерств и ведомств, а также представители правоохранительных, надзорных органов.

Он также отметил, этот закон является новым для региона и вызвал большой общественный резонанс. Поэтому нужно строго контролировать его исполнение, чтобы он привел к тем положительным изменениям.

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