Берлин, , 11:12 — REGNUM Надежду на то, что отношения Германии и США после выборов главы американского государства улучшатся, выразил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Он заявил об этом 6 ноября в прямом эфире на телеканале ZDF.

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"Я желал бы улучшения отношений между США и Европой, в том числе Германией», — сказал глава немецкого МИД.

Также он отметил, что Германия зависит от того, чтобы во всех конфликтах, кризисах и воинах, имеющихся в мире, ЕС и США вели совместную работу, так как в противном случае, по мнению Мааса, данные конфликты невозможно решить.

«В последние годы этого, к сожалению, не происходило. Я хотел бы больше всего, чтобы после выборов это бы изменилось», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

Кроме того, он выразил надежду на то, что результаты на голосовании на выборах президента США «появятся в обозримое время».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее надежду на установление стабильных отношений между Японией и США после прошедших выборов американского президента выразил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.