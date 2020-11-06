Чебоксары, , 11:02 — REGNUM Шумерля и Шумерлинский район в Чувашии должны «развиваться системно», так как «они друг друга дополняют». И целесообразно обсудить вопрос об объединении данных территорий, но окончательное решение должны принимать жители. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с таким предложением выступил сегодня, 6 ноября, в Чебоксарах на заседании Высшего экономического совета председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

В ходе обсуждения программы социально-экономического развития Шумерли и Шумерлинского района парламентарий предложил инициировать рассмотрение вопроса об объединении данных муниципальных образований, чтобы было «системное управление».

«Постановочно ставлю этот вопрос. Понятно, что он требует и общения с людьми, и дискуссий, и определение, насколько это даст результат, даст ли синергию. Но поскольку и главы говорят об этом, и многие руководители предприятий, что район и город должны развиваться как система, они друг друга дополняют, поэтому с точки зрения эффективности это было бы неплохо проработать», — сказал Анатолий Аксаков.

По его словам, руководители предприятий готовы взять «определённую ответственность за какую-то территорию, чтобы за ними закрепили, но это должно делаться системно»:

«Соответственно, было предложение клуб директоров создать, бизнес-клуб. И рассмотреть, как они могли бы участвовать в решении социальных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии перманентно обсуждается вопрос об объединении тех или иных территорий. В частности, в октябре 2020 года глава Чувашии Олег Николаев, отвечая на вопрос об объединении Чебоксар и Новочебоксарска, отметил, что данное решение должны принимать жители, хотя «фактически города уже почти соединились».

Предыдущий глава Чувашии Михаил Игнатьев заявлял, что в 2014 году планируется провести референдум об объединении города Шумерли и Шумерлинского района, однако на деле голосование не состоялось.

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