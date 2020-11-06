Киев, , 11:25 — REGNUM Украину будут «доедать с потрохами» независимо от того, кто победит на президентских выборах в США. Об этом заявила бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш 5 ноября в эфире телеканала NewsOne.

«Вопрос не в президенте США, а в курсе, выбранном руководством Украины», — считает экс-министр.

Она отметила, что агенты влияния США, работающие на Украине, в основном относятся к Демократической партии США, однако после победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году никто не ограничил ни финансирование американских ставленников на Украине, ни их аппетиты на имущество украинского государства. То же самое произойдёт, если к власти в США придёт Джозеф Байден, убеждена Лукаш.

«Украинское общество не почувствует особенных изменений, потому что президент Украины и его команда считает источником своей легитимности «Вашингтонский обком» независимо от того, кто там будет находиться», — добавила она.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Кальцев заявил, что возможная победа Байдена на президентских выборах в США существенно усилит политические позиции бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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