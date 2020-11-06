Москва, , 10:57 — REGNUM В Генпрокуратуру РФ поступил ответ компетентных органов ФРГ, в котором Германия попросила дополнительных разъяснений и информации по расследованию инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом 6 ноября заявил представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов.

По его словам, с 27 августа по 28 сентября российские прокуроры направили ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалами проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального.

Тридцатого октября в Генпрокуратуру поступил ответ компетентных органов ФРГ от 28 октября, в котором Германия попросила дополнительных разъяснений и информации по расследованию.

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — сказал Иванов.

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В свою очередь Генпрокуратура направила в ФРГ запрошенные разъяснения, а также попросила предоставить информацию о веществе, которое якобы было обнаружено немецкими специалистами.

Как сообщало ИА REGNUM, Навальный был госпитализирован в Омске в конце августа. После этого по настоянию его семьи блогера доставили самолётом на лечение в Германию. Правительство ФРГ выступило с утверждением, что он был отравлен веществом из группы «Новичок», относящимся к боевым отравляющим веществам. Из-за ситуации с Навальным в отношении России Европейский союз ввёл санкции.

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