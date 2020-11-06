Варшава, , 10:47 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер сообщил, что в республике может быть введен общенациональный карантин, если в следующие дни суточный прирост заражений достигнет 29−30 тысяч новых случаев и продержится на таком уровне не менее 7 дней. Об этом передает Dziennik.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Очередной порог безопасности для нас составляет порядка 29−30 тысяч в среднем новых заражений в сутки в течение 7 дней подряд. Поэтому, если рост эпидемии не будет должным образом остановлен, и мы выйдем на эти цифры, нас ждет следующий шаг — общенациональный карантин», — заявил Мюллер.

За последние сутки в Польше были выявлены 27 143 новых случаев заражения коронавирусом. В последние 24 часа умерли 367 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За всё время с начала пандемии в республике были зарегистрированы 466 679 случаев заражения, умерли 6 842 человека.