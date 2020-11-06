Краснодар, , 10:46 — REGNUM Социолог Сергей Шпилькин, якобы сумевший применить математическую модель к определению легитимности выборов и активно распространявший мнение о фальсификации всех выборов в России, вчера в социальных сетях отказался анализировать по своей методике американские выборы. Как заявил Сергей Шпилькин, «много технических сложностей», «не зная системы подсчета, не берусь судить».

При этом ассоциация «Голос» на уходящей неделе выступила с заявлением о том, что в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления и независимой работы избирательных комиссий.

«Очевидно, Сергею Шпилькину никто не заказывал анализ выборов в США. Соответственно, нет мотивации работать бесплатно. То же можно сказать и о «Голосе». Никто из этой «сладкой парочки» не будет работать бесплатно. Тем более портить отношения со своими собственными спонсорами. Последние выборы в США с еще большей убедительностью продемонстрировали двойные подходы к таким явлениям электорального процесса, как масштабы досрочного голосования и голосования по почте, отсутствие зарубежных наблюдателей и др. То, что сейчас творится на выборах в Америке, применительно к выборам в России буквально вчера рассматривалось как вопиющие нарушения», — считает доктор исторических наук, профессор Кубанского государственного университета Андрей Зайцев.

«Мы больше не хотим, чтобы США продолжали учить нас демократии и настаиваем на праве Российской Федерации, ее народа самим определять своё избирательное законодательство, процедуры и итоги выборов. Всякая демократия суверенна. И если у американцев такое представление о ней, то и у нас, соответственно, собственное её видение. Не может быть двойных стандартов в оценке одних и тех же государственных и общественных институтов и значимых процессов, в том числе выборов», — подчеркивает ученый.

В свою очередь директор Юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко считает, что «в условиях мощного противоборства между двумя партийными машинами — демократов и республиканцев — избирательная система США показала полнейшую архаичность. Она совершенно не соответствует современным требованиям, когда развиты СМИ, Интернет и отслеживание ситуации идет в режиме реального времени».

«Первый признак архаичности — это голосование по почте. Из-за ее внедрения с одной стороны среди избирателей оказались умершие лица, с другой — в некоторых штатах проголосовало большее число избирателей, чем там было зарегистрировано. В США отсутствует система наблюдения за законностью выборов и вышло так, что за одного из кандидатов в последний момент по почте пришли более чем 300 тысяч голосов, что позволило ему выигрывать сразу в нескольких спорных штатах. Объективно настораживающий момент, когда попытки представителей другой политической партии наблюдать за происходящим на участке пресекаются их удалением с помощью охраны. Ситуацию накаляет крайнее расслоение общества. Когда противоборствующие силы склонны к проявлению насилия. В независимости от того, справедливо ли их кандидат побеждает или нет, стороны проявляют агрессию. Социальные сети работают только на одного из кандидатов, это показатель крайнего противостояния в обществе», — рассказал Станислав Розенко журналистам.

«Удивляет реакция со стороны ОБСЕ, утверждающей, что голосование было стабильным. Но их мнению нельзя доверять по одной простой причине: применительно к нашей стране звучала резкая критика, а у нас и близко не было настолько вопиющих нарушений», — подчеркнул он.

В выборах в США увидели двойные стандарты «Голос» позволил себе лишь мягкую критику выборов в США по причине зарубежного финансирования организации, во-вторых, если приложить те же методики Шпилькина к голосованию за одного из кандидатов в США (особенно в спорных штатах) неприглядная картина предстанет во всей красе. То, что «Голос» решил замалчивать проблемные моменты, лишь свидетельствует об их субъективизме и том, что они зависимы, придерживаются только одной политической силы. Думаю, бревно в своем глазу в США продолжат не замечать, а критиковать голосования в России и других странах все равно будут. Надеюсь, что на выборах в Государственную думу наша избирательная система покажет свои положительные свойства, выработанные в течение последних лет, в этом мы будем выгодно отличаться от США», — завершил свой комментарий Станислав Розенко.Читайте также: Мнение: Выборы в США — соревнование по фальсификации

Автор