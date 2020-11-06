Бейрут, , 10:45 — REGNUM Санкции в отношении экс-министра иностранных дел Ливана Джебрана Басиля, являющегося лидером христианского Свободного патриотического движения (СПД) и зятем президента страны, могут ввести США. Об этом 6 ноября сообщает саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в американском минфине.

По данным источника, американские власти готовы предпринять такой шаг для ослабления Ирана и ливанской шиитской партии «Хезболлах», у которой СПД выступает в качестве политического союзника с 2006 года.

Отметим, Джебран Басиль является ведущим политиком в ливанской христианской общине и находился на посту главы МИД республики с 2014 по 200 год. Лидером СПД он стал в 2015 году, сменив на этом посту генерала Мишеля Ауна.