Киев, , 10:46 — REGNUM В министерстве здравоохранения Украины не обсуждался вопрос о введении «чёрных зон» карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава министерства Максим Степанов 6 ноября во время брифинга.

«Меня удивляет, с какой скоростью в нашей стране распространяются такие фейки. Такое не обсуждалось, никаких «чёрных зон» никто не предлагал вводить», — сказал он.

Министр обратился к авторам данных слухов с просьбой распространять правдивую, а не ложную информацию.

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Напомним, ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что в ходе совещания с участием президента Украины Владимира Зеленского якобы было принято решение о создании «чёрных зон» карантина, в которых будут введены максимально жёсткие ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на Украине выявили более 9,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 200 человек скончались от последствий, вызванных инфекцией.

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