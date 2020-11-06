Вашингтон, , 10:39 — REGNUM Соединённые Штаты Америки проделали долгий путь к демократии, и никто не сможет отнять ее у жителей страны. Об этом заявил бывший вице-президент, кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден.

«Никто не сможет отнять у нас нашу демократию. Этого не произойдет сейчас, этого не случится никогда», — написал политик в Twitter

Он подчеркнул, что «Америка слишком долго шла по этому пути, вела слишком много сражений и вынесла слишком большие тяготы для того, чтобы допустить такое».

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Напомним, ранее Губернатор Пенсильвании Том Вольф раскритиковал президента США Дональда Трампа за слова о победе и обвинил в атаке на выборы и демократию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в США состоялись выборы президента страны. Борьбу за высший руководящий пост вели действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов Джозеф Байден. Официальных данных об итогах голосования пока нет, подсчёт голосов продолжается.