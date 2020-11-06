Вашингтон, , 10:36 — REGNUM США проходят через печальный период своей истории, пишет конгрессмен Джефф Дункан на своей странице в Твиттере.

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По мнению политика, на сей раз угроза американским выборам исходит «не от внешних сил, таких как Россия, Иран, Северная Корея или радикальный исламский терроризм».

«Угрозы американским выборам идут от политических агентов, манипулирующих голосами, препятствующих прозрачности и внедряющих мошенничество в нашу свободную избирательную систему», — говорит Дункан.

Сотрудники предвыборной кампании Дональда Трампа также заявили о различных махинациях с голосами, в том числе об участии в голосовании «мертвых душ».