Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Секретная служба США приступила к усилению мер безопасности в Уилмингтоне (штат Делавэр), где планирует выступить кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден, пишет газета The Washington Post.

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Предвыборный штаб кандидата уведомил Секретную службу о важном выступлении Байдена 6 ноября в конференц-зале в Уилмингтоне, где он ранее выступал. Издание отмечает, что Байден может заявить о своей победе на президентских выборах.

Отметим, Секретная служба США обеспечивает безопасность президента, заместителя президента и кандидатов на эти должности.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах, при условии подсчета «законных голосов».

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