Сухум, , 10:37 — REGNUM Вице-президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с послом России в Сухуме Алексеем Двиняниным деятельность комиссии по имущественным правам граждан России в Абхазии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба абхазского президента.

Сообщается, что Гунба проинформировал Двинянина о результатах работы комиссии с 2010 года. Он рассказал, что за этот период рассмотрели 369 заявлений. В 66 случаях обращения были удовлетворены, а по 60 обращениям заявителям рекомендовали обратиться в суд.

Также Гунба сообщил, что в 44 случаях обращения признали необоснованными, а в 183 случаях просьбы выходили за рамки полномочий комиссии. Из них в 70 случаях обращения касались выделения жилья или улучшения жилищных условий, а в 113 — внутрисемейных споров.

Отдельно вице-президент отметил 43 заявления от лиц грузинской национальности, которые покинули Абхазию, получив статус беженца, или воевали в Отечественной войне 1992−1993 годов на стороне Тбилиси. В этих случаях обращения принципиально не рассматривают.

«Я как вице-президент руковожу также комиссией по гражданству. Могу уверенно сказать, что за время работы этой комиссии из всех, кто подал заявление и принят в гражданство Республики Абхазия, более 50% этнические русские», — заявил на встрече с послом Гунба.

Он подчеркнул, что имущественные споры в Абхазии не носят этнический характер, кроме того, в республике из 153 школ 55 являются русскими.

Напомним, ранее вопрос о проблемах имущественных прав русских в Абхазии подняли в интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Глава МИД отметил, что в Москве следят за этим, и добавил, что его «немножко удивляет, что проблема остаётся неурегулированной».

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