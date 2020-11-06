Джакарта, , 10:21 — REGNUM Посольство Франции в Джакарте опубликовало в социальной сети Facebook ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о радикальном исламизме, сообщает CNN Indonesia.

«Ряд комментариев, написанных в социальных сетях, искажают позицию, защищаемую Францией в пользу свободы выражения мнений, свободы религии и отказа от призывов к ненависти. Фактически, это заявление направлено против радикального исламизма, а сопротивление осуществляется вместе с французскими мусульманами, которые являются неотъемлемой частью общества, истории и Французской Республики», — говорится в заявлении посольства Франции в Индонезии.

В посольстве отметили, что все демократии, особенно Франция и Индонезия, борются с этим радикальным исламизмом, который является причиной террористических атак.

По данным источника, Эммануэль Макрон в своем заявлении не имел в виду уравнять все стороны. Президент четко различал большинство французских мусульман и меньшинство боевиков и сепаратистов, враждебных к французским республиканским ценностям.

Как сообщало ИА REGNUM, в общей сложности 1000 сотрудников будут задействованы для обеспечения безопасности во время демонстрации перед посольством Франции в Джакарте 6 ноября 2020 года.

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