Вашингтон, , 10:38 — REGNUM Коррупция укоренилась в штатах, где все еще подсчитываются голоса, цель махинаций — повлиять на результаты президентских выборов, заявил Джастин Кларк, заместитель руководителя предвыборной кампании Дональда Трампа, сообщает Washington Examiner 5 ноября.

Трамп и Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Кларк, который курирует юридические проблемы кампании, сказал, что столицы штатов выглядят, как «вашингтонское болото». «Болото есть не только в Вашингтоне (округ Колумбия), оно существует в столицах штатов в Финиксе (Аризона), в Гаррисберге (Пенсильвания), по всей стране», — сказал он.

В Неваде, заявил чиновник Трампа 5 ноября, голосовали уже умершие люди, а также люди, которые переехали из округа из-за коронавируса, нарушив закон штата.

«Именно то, что, как говорил президент, произойдет, — то и происходит, — сказал менеджер кампании Трампа Билл Степиен. — Мы видим, как демократы лгут, обманывают, воруют по всей стране каждую ночь. Мы ложимся спать, и каждую ночь новые голоса таинственным образом обнаруживаются в мешке».

Старший советник кампании Джейсон Миллер указал на «волшебные стопки бюллетеней», которые, по его словам, появились в демократических муниципалитетах. По его словам, чикагские демократы в 1960 году покраснели бы от зависти к тому, как сейчас спешат украсть эти выборы.

По словам Миллера, кампания Трампа отправила нескольких абсолютных юридических «киллеров» на передовую линию войны за подсчет голосов, которые отрабатывают «участок за участком, окружного регистратора за окружным регистратором»: «Они у нас уже несколько недель на месте».