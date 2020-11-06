Финикс , США, , 10:16 — REGNUM Граждане США должны прекратить распространять ложные утверждения о том, что использование ручек-маркеров для заполнения избирательных бюллетеней может привести к признанию их недействительными в Аризоне. С таким призывом к жителям страны выступил глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс, сообщает 6 ноября CNN.

«Не продвигайте дезинформацию! Прекратите распространять заявления #SharpieGate», — написал в своём Twitter Кребс.

При этом он напомнил, что по закону избиратели имеют право ставить отметки в избирательных бюллетенях различными письменными инструментами, включая ручки-маркеры.

Следите за развитием событий в трансляции: «В США выбирают президента — все новости»

В свою очередь генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович заявил, что «использование маркеров не приводит к аннулированию бюллетеней избирателей в Аризоне».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента США состоялись 3 ноября. Подсчёт голосов продолжается до сих пор. По последним данным, кандидат от Демократической партии Джозеф Байден набрал 264 голоса выборщиков из 270 необходимых, а кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу не хватает до этого количества ещё 56 голосов выборщиков.