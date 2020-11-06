Сеул, , 10:22 — REGNUM Представители МИД Южной Кореи, США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Индии и Вьетнама провели телефонную конференцию, в ходе которой обсудили эпидемиологическую ситуацию в регионах. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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В рамках диалога стороны обсудили вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусом, возобновления экономической деятельности, разработки и распространения вакцины, а также проведение саммита стран Восточной Азии.

Представители МИД семи стран также подтвердили свою приверженность инициативе по распространению вакцины от SARS-CoV-2, названную COVAX.

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Отметим, что это 13 телефонная конференция представителей семи стран, Первая состоялась 20 марта.