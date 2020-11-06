Карсон-Сити, США, , 10:10 — REGNUM Власти американского штата Невада заявили, что будут принимать до 10 ноября избирательные бюллетени, которые были отправлены до 3 ноября включительно. Об этом сообщается на сайте секретаря штата Барбары Седжавски.

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"По закону Невады, отправленные по почте бюллетени, на которые был поставлен почтовый штемпель в день выборов или раньше, и полученные не позднее 17:00 10 ноября, будут учитываться», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 ноября президент США Дональд Трамп потребовал остановить подсчёт голосов, поскольку усомнился в его честности. В его избирательном штабе, в свою очередь, сообщали о массовых нарушениях и фальсификациях в штатах, где победителем был объявлен кандидат от Демпартии Джозеф Байден.

Трамп заявил, что республиканцы будут оспаривать результаты во всех штатах, где было объявлено о победе кандидата от демократов Джо Байдена.

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