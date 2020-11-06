Будапешт, , 09:55 — REGNUM Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Семьен высказался за включение запрета на «гендерную пропаганду» в Конституцию Венгрии для защиты от неё детей. Его заявление было опубликовано в издании Demokrata.

«Почему гомосексуалам недостаточно своей частной жизни? Зачем им официальное признание?», — говорится в выступлении венгерского дипломата.

Помимо этого, Семьен утверждает, что «если мать соглашается сделать своему ребенку операцию по смене пола, его необходимо у неё изъять». По словам дипломата, такая операция является увечьем, и врач, проводящий ее, должен быть лишен права заниматься профессией на всю жизнь.

В выступлении замглавы венгерского МИД затронул и тему недавних терактов во Франции. «Нынешнее поколение французов может быть последним, кто еще ведет французский образ жизни. Они веками использовали колонии, а теперь жалуются на последствия. В тех регионах Франции, где существенный процент населения исповедует ислам, шариат сначала будет введен в параллельном исламском обществе, а затем рано или поздно перейдет и на немусульманскую часть общества. Французы будут жить в тени шариата и джихада», — заключил Семьен.

Напомним, в мае венгерский парламент принял закон, согласно которому в документах запись о семейном положении должна включать только биологический пол человека при рождении, что делает невозможным официальное признание смены пола.