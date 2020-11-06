Будапешт, , 09:52 — REGNUM С декабря текущего года Венгрия начнет импорт российской вакцины от SARS-CoV-2. Об этом заявил глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто. Ранее дипломат обсуждал данную тему по телефону с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Об этом передает Polskie Radio 24.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Как сказал глава МИД Венгрии, «Россия делает большие успехи в исследованиях вакцин». «Мы договорились, что Россия начнет в декабре ввозить вакцины в Венгрию в небольших количествах, чтобы мы могли провести клинические испытания, протестировать их и предпринять необходимые шаги для получения разрешения на использование. Затем, если всё пойдет по плану, со второй или третьей недели января начнутся поставки вакцины в больших количествах», — отметил Сийярто.

Он добавил, что венгерский производитель вакцины от гриппа консультируется со своим российским коллегой о возможности перехода на производство вакцин против коронавируса.

Ранее глава венгерской дипломатии заявил, что его страна ведет переговоры о возможности закупки вакцин от коронавируса не только с Россией, но и с Китаем и Израилем.

Министр иностранных дел Венгрии в настоящее время находится на карантине из-за коронавирусной инфекции.