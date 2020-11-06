Кишинёв, , 09:50 — REGNUM В Молдавии победа лидера оппозиционной Партии действия и солидарности Майи Санду на выборах главы республики приведёт к политической нестабильности. Об этом заявил действующий президент страны Игорь Додон.

По словам Додона, у Санду нет большинства в парламенте и она попытается отправить в отставку правительство Иона Кику.

«Но голосов не хватит, начнётся конфронтация между администрацией президента с одной стороны и парламентским большинством и кабинетом министров — с другой», — сказал Додон в эфире телеканала Prime.

Молдавский лидер добавил, что это повлечёт за собой политическую нестабильность, замораживание инфраструктурных проектов, а также поставит под угрозу выплату заработных плат и пенсий.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в Молдавии состоялись выборы президента. Первое место по итогам первого тура голосования заняла Майя Санду, второе — Игорь Додон. 15 ноября должен состояться второй тур голосования.

Ранее Додон заявил, что его команда имеет в распоряжении доказательства того, что граждан Молдавии, которые проживают в странах Европейского союза, организованно доставляли на избирательные участки в день голосования на выборах президента.

Читайте подробнее: Додон: граждан Молдавии в ЕС организованно свозили на избирательные участки