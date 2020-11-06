Амстердам, , 21:22 — REGNUM Специальный трибунал по Косово в Гааге 6 ноября опубликовал обвинительный акт в отношении бывшего президента Косово Хашима Тачи, бывшего спикера парламента Косово Якупа Красничи, главы Демократической партии Косово Кадри Весели и одного из основателей Армии освобождения Косово (алб. УЧК) Реджепа Селими на албанском языке.

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В обвинительном акте, содержащем 71 страницу, говорится, что Тачи, Весели, Красничи и Селими обвиняются в преступлениях против человечества в соответствии с международным правом. Обвинительный акт содержит краткий пересказ истории Косовской войны.

В нем говорится, что, как минимум в период 1998—1999 гг. УЧК осуществляла систематические нападения на мирное сербское население с целью запугивания. В ходе конфликта сербское население подвергалось жестокому обращению и вырезалось. После вывода Югославской народной армии из Косово УЧК вопреки резолюциям ООН и соглашению с КФОР (миссия НАТО в Косово) продолжала вооруженные действия.

Тачи, Красничи, Селими и Весели обвинялись в том, что в период с марта 1998 по 1999 год осуществляли деятельность с целью получения контроля над всей территорией Косово, при этом уничтожались «противники» как из числа сербов, так и из числа албанцев и лиц других национальностей, не разделявших их цели и средства. Бывшие лидеры УЧК обвиняются в незаконных преследованиях и заточениях, незаконном аресте, бесчеловечном обращении, похищении лиц.

Пособниками Тачи, Селими, Весели и Красничи названы Азем Сюля, Ляхи Брахимай, Фатмир Лимай, Сулейман Селими, Рустем Мустафа, Шукри Буя, Шютиф Гаши и Сабит Геци.

В обвинительном акте содержится описание ряда преступлений, совершенных УЧК в различных местах на территории Косово и Албании по приказам Тачи, Весели, Красничи и Селими.

Напомним, обвинительные акты в отношении Тачи, Селими, Весели и Красничи были подтверждены 4 и 5 ноября.

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