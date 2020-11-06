Тбилиси, , 09:43 — REGNUM Исполнительный секретарь правящий партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе 5 ноября передал Службе безопасности (СГБ) Грузии данные о подготовке в стране «революционного сценария». Об этом он, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», рассказал журналистам.

Кобахидзе ранее публично заявил, что якобы знает о подготовке членами партии «Единое национальное движение» (ЕНД) неких вооруженных групп, которые планируется использовать для деструктивных действий в Грузии. После этого секретаря партии вызвали в СГБ.

«Речь идет о брифинге, который был связан с подготовкой лидеров и активистов «Нацдвижения» в рамках так называемого революционного сценария. У меня была информация в связи с этим, сегодня я назвал в Службе государственной безопасности свой источник информации, а также содержание информации. Также представил списки тех людей, которые предполагались для такого деструктивного сценария», — сообщил Кобахидзе.

Напомним, перед голосованием на парламентских выборах, которые прошли 31 октября, члены «Грузинской мечты» публично заявили, что в ЕНД якобы готовятся дестабилизировать ситуацию в стране. После завершения голосования члены этой и других оппозиционных партий заявили, что результаты выборов «сфальсифицированы», и начали проводить массовые акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили обвинил власти Грузии в намеренном ухудшении эпидситуации