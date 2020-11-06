Джакарта, , 09:29 — REGNUM Власти Джакарты снова разрешили жителям проводить свадебные церемонии в отелях, конференц-залах и холлах на фоне неутихающей пандемии коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»

«Отели, в которых будут проводиться свадьбы, могут подать заявки на проведение церемонии», — говорится в заявлении властей Индонезии, опубликованном 6 ноября 2020 года.

По данным источника, допустимое количество гостей на свадьбе пришлось сократить до 30 человек. Организаторы свадьбы также должны применить противоковидные меры, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Напомним, свадебные мероприятия были запрещены во время введения в Джакарте политики крупномасштабных социальных ограничений для сокращения числа случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Большинство жителей Индонезии довольны работой своего президента — опрос