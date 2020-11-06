Токио, , 09:31 — REGNUM Военное сотрудничество между Японией и США будет продолжено независимо от того, каковы будут итоги выборов американского президента. Об этом 6 ноября заявил на пресс-конференции в Токио министр обороны Японии Нобуо Киси.

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«Вне зависимости от результатов (выборов президента США — ред.) мы будем продвигать японо-американское военное сотрудничество», — сказал глава японского оборонного ведомства.

В тоже время, Киси не стал давать комментариев по поводу ситуации с неопределенностью в США через два дня после состоявшихся там выборов главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее надежду на установление стабильных отношений между Японией и США после прошедших выборов американского президента выразил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.