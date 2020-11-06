Москва, , 09:21 — REGNUM Принято постановление Совета Федерации «О социально-экономическом развитии Норильска». Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Красноярского края.

Постановление — итог совместной работы Совета Федерации, правительства РФ, правительства Красноярского края и компании «Норильский никель». Документ содержит предложения по объединению усилий государства и бизнеса для решения ключевых проблем города Норильска (Красноярский край).

Правительству РФ рекомендовано до 1 января 2021 года доработать и утвердить комплексный план социально-экономического развития Норильска. В него необходимо включить реновацию жилищного фонда, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры и другие пункты.

Также до 1 января правительству РФ рекомендовано проработать вопрос об увеличении финансирования госпрограмм «Воспроизводство и использование природных ресурсов» и «Охрана окружающей среды». Оно должно вырасти на сумму доходов от платежей, поступающих в федеральный бюджет в качестве платы за возмещение вреда водным объектам после разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Эти деньги должны направить на ликвидацию последствий аварии и обеспечение экологической безопасности в регионе.

Также в постановлении указывается, что развитие Норильска невозможно без расширения участия ПАО «ГМК Норильский никель».

Российскому и краевому правительству, администрации Норильска и «Норильскому никелю» рекомендовано до 1 февраля 2021 года проработать вопрос о заключении нового соглашения о взаимодействии для развития Норильска.

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко подчеркнула, что сенаторы будут вести постоянный мониторинг исполнения принятых решений.

«Очень рассчитываем, что как минимум через три года ситуация в Норильске кардинально поменяется», — отметила Матвиенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, экологическая катастрофа в Норильске произошла 29 мая 2020 года. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, принадлежит «Норникелю») произошла утечка более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Топливо попало в водные объекты. Была объявлена ЧС федерального характера.

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13 октября в Норильске побывали члены Совфеда и представители федеральных министерств и ведомств. Они осмотрели место аварии на ТЭЦ-3 и ознакомились с ходом ликвидации её последствий. Было принято решение о том, что Совфед подготовит доклад о положении дел в Норильске.

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