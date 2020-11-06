Париж, , 09:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели 4 ноября телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили скандал с карикатурами французского сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.

По итогам беседы правительство Канады выпустило коммюнике, опубликованное Agence France-Presse.

«Премьер-министр Трюдо выразил солидарность Канады с народом Франции после недавних террористических атак и актов насилия», — говорится в документе.

«Лидеры двух государств подтвердили значимость защиты свободы слова и прав человека, а также свое общее обязательство бороться против терроризма и агрессивного экстремизма», — сказано там же.

Напомним, 3 ноября премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего раскритиковал Трюдо, ранее осудившего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

В ответ на слова Трюдо о том, что«свобода слова имеет ограничения», Лего поддержал сторону Макрона, также поддержавшего публикацию карикатур.

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