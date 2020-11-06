Париж, 6 ноября 2020, 09:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели 4 ноября телефонные переговоры, в ходе которых они обсудили скандал с карикатурами французского сатирического журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
По итогам беседы правительство Канады выпустило коммюнике, опубликованное Agence France-Presse.
«Премьер-министр Трюдо выразил солидарность Канады с народом Франции после недавних террористических атак и актов насилия», — говорится в документе.
«Лидеры двух государств подтвердили значимость защиты свободы слова и прав человека, а также свое общее обязательство бороться против терроризма и агрессивного экстремизма», — сказано там же.
Напомним, 3 ноября премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего раскритиковал Трюдо, ранее осудившего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.
В ответ на слова Трюдо о том, что«свобода слова имеет ограничения», Лего поддержал сторону Макрона, также поддержавшего публикацию карикатур.
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