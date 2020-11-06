Киев, , 09:19 — REGNUM Украина может помочь Великобритании в производстве вакцины от коронавируса. Об этом написал глава минздрава Украины Максим Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на встрече с послом Великобритании на Украине Мелиндой Симмонс обсуждалась стратегия помощи Украине в случае дальнейшего роста заболеваемости, а также «вопросы разработки украинской вакцины против COVID-19».

Степанов рассказал, что находится на постоянной связи с фармацевтической компанией AstraZeneca, которая зарегистрирована в Великобритании и разрабатывает вакцину от коронавируса.

«Мы также рассматриваем возможность включить украинские мощности к производству этой вакцины. Наша страна рассчитывает получить её одной из первых», — отметил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук раскритиковал украинские власти за нежелание покупать российскую вакцину от COVID-19.

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