Тбилиси, , 09:16 — REGNUM Правительство Грузии и лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили якобы намеренно предприняли действия для ухудшения в Грузии эпидемиологической ситуации, чтобы жители не выходили на протестные акции. Такое заявление сделал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в видеообращении, размещенном 5 ноября на его странице в соцсети Facebook.

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«Эпидемия коронавируса стала практически неконтролируемой, потому что ряд действий не были искусственно осуществлены правительством Иванишвили. Теперь это использует Иванишвили, чтобы закрыть страну, вызвать панику среди людей, чтобы люди не смогли защитить результаты своего выбора», — сказал Саакашвили.

Он призвал своих сторонников выходить на акции протеста, но помнил об опасности коронавируса и соблюдении правила предосторожности, чтобы не заразиться. Также бывший президент пообещал, что в случае прихода к власти его сторонников эпидемиологическая ситуация будет стабилизирована.

Стоит отметить, что ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе обвинил членов созданной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) в умышленном распространении коронавируса. Он указал на то, что представители ЕНД часто проводят массовые акции, на которых люди находятся без масок и не соблюдают дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.

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