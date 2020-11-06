Вашингтон, , 09:10 — REGNUM Офис специального прокурора США начал расследование утверждений о том, что кампания действующего президента США Дональда Трампа использовала Белый дом в день выборов в качестве предвыборного штаба, чем нарушила федеральный закон. Об этом заявил представитель Демократической партии Билл Паскрелл, сообщает Reuters.

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Речь идёт о законе Хетча, принятом в США в 1939 году. Он запрещает государственным служащим исполнительной власти федерального правительства, за исключением президента и вице-президента, заниматься некоторыми видами политической деятельности, а также высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

«Офис спецпрокурора сообщил мне сегодня, что они проводят расследование в отношение использования кампанией Трампа Белого дома в качестве штаба в день выборов и места для вечеринки, нарушая закон Хэтча», — написал господин Паскрелл в Twitter

Расследованием займётся специальное подразделение.

Белый дом отрицает какие-либо нарушения федерального закона.

«Как официальная деятельность должностных лиц администрации, так и любая политическая деятельность, осуществляемая членами администрации, ведётся в соответствии с законом Хэтча», — заявил пресс-секретарь Джадд Дир.

Как сообщало ИА REGNUM, в США 3 ноября граждане страны выбирали президента. Борьбу за высший руководящий пост вели действующий глава государства, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и бывший вице-президент, кандидат от демократов Джозеф Байден. Официальных данных об итогах голосования пока нет, подсчёт голосов продолжается.