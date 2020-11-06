* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, , 09:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «самым решительным образом» осудил атаку боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Кабульский университет в Афганистане.

Спустя три дня после атаки Макрон написал на своей официальной странице в социальной сети Twitter, что он «самым решительным образом» осуждает эту атаку и что «образование — это общечеловеческое благо, которое мы должны защищать вместе».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в результате атаки на Кабульский университет погибли около 20 человек, свыше 20 получили ранения. Ответственность за это вновь взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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