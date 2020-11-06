Джакарта, , 09:01 — REGNUM Согласно исследованию Indo Barometer, 64,6% жителей Индонезии удовлетворены проделанной работой президента Джоко Видодо, сообщает CNN Indonesia.

«64,6% населения удовлетворены работой президента Джоко Видодо. 33,1% — не довольны, 2,3% — не знают, что ответить», — говорится в заявлении Indo Barometer.

По данным исследования, жители Индонезии довольны реальными результатами работы и развитием инфраструктуры страны. Однако жители недовольны благосклонностью президента к определенным партиям, числом иностранных рабочих в стране, спадом экономики Индонезии и снижением общественного благосостояния.

Напомним, в сентябре 2015 года рейтинг главы Индонезии Джоко Видодо составил всего 46%. Ранее глава государства подвергался широкой критике со стороны общественности за введение закона о создании рабочих мест, который больше учитывает интересы предпринимателей. Кроме того, ряд экспертов считают недостаточными меры правительства по борьбе с коронавирусом.

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