Черкесск, , 08:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии появился новый канал для связи жителей региона и органов власти — Центр управления регионом. Он создан согласно указу президента РФ Владимира Путина о необходимости открытия таких центров по всей стране.

Целью создания этой структуры станут мониторинг и анализ всех обращений и сообщений жителей региона, поступающих в министерства, ведомства и другие госучреждения по различным каналам связи, сообщили 6 ноября в пресс-службе главы республики.

«Эту работу в регионе мы ведем достаточно давно, учитывая ее колоссальную значимость. А создание ЦУРа — очередной этап в совершенствовании этой деятельности и ее механизмов», — прокомментировал руководитель субъекта Рашид Темрезов открытие центра в своем официальном аккаунте в соцсети Instagram.

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