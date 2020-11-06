Мэкэле, , 08:54 — REGNUM Если конфликт в регионе Тыграй на севере Эфиопии не будет урегулирован мирным путем, столкновения региональных сил с федеральными войсками могут привести к обострению напряженности в остальной части страны и полномасштабной гражданской войне. Об этом сообщает BBC Tigrinya.

Федеральное правительство Эфиопии намерено продолжать военное наступление в северном районе Тыграя, несмотря на международные призывы к превращению огня, сообщают репортёры.

Конфликт между «Народным фронтом освобождения Тыграй» (НФОТ), некогда доминировавшим членом правящей коалиции Эфиопии, и федеральным правительством премьер-министра Абия Ахмеда продолжается уже несколько месяцев. Эскалация конфликта произошла после того, как региональные выборы в правительство Тыграя были проведены вопреки решению федерального правительства.

Премьер-министр Абий приказал военным начать наступление на Тыграй после того, как он заявил, что нападение на базу федеральной армии в Тыграе привело к «многочисленным жертвам, ранениям и материальному ущербу». Он обвинил в этом правящую партию региона — Народный фронт освобождения Тыграй (НФОТ).

Сентябрьские выборы в Тыграе, которые федеральное правительство отложило по всей стране из-за коронавируса, считаются причиной недавнего стремительного ухудшения отношений. Федеральный парламент назвал выборы в Тыграе «неконституционными». Однако напряжение нарастает уже давно.

НФОТ, которая была доминирующей политической партией в Эфиопии в течение десятилетий, вступила в конфликт с правительством Абия вскоре после того, как он пришел к власти в 2018 году.

Избранный в качестве «реформистского лидера», премьер-министр обвинил чиновников предыдущих правительств в коррупции и нарушениях прав человека и сместил ключевые фигуры НФЛ из центрального правительства.

В их число входил бывший начальник разведки Гетачев Асефа, который избежал ареста и бежал в Тыграй, где и остается до сих пор .

Решение Абия в прошлом году объединить основанные по этническому признаку партии, которые входят в правящую коалицию, и создать Партию процветания (ПП) усилило напряженность. Представители НФЛ выступили против этого решения, заявив, что оно разделит страну, и отказались присоединиться к ПП.

Ранее НФОТ выступала с завуалированными угрозами отделения, ссылаясь на статью конституции, которая допускает «безусловное право на самоопределение, включая право на отделение».

"Мы никогда не отступим перед теми, кто намеревается подавить наше с таким трудом завоеванное право на самоопределение и самоуправление», — заявил в августе лидер региона Дебрецен Гебремихель.

В начале октября федеральное правительство решило разорвать связи с регионом Тыграй, и верхняя палата парламента проголосовала за приостановку бюджетной помощи Тыграю.

Глава региона заявил, что они готовы бороться за защиту региона.

«Мы подготовили нашу армию, нашу милицию и наш спецназ. Наша подготовка направлена на то, чтобы предотвратить войну, но если мы будем сражаться, то мы готовы победить», — сказал Дебрецен.

Оправдывая военную конфронтацию, в администрации Абия НФОТ обвинили в «продолжающейся провокации и подстрекательстве к насилию» и заявили, что «последняя красная линия была пересечена».

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